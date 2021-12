SOS Salute Pubblica Liguria: «No ad ogni autonomia differenziata»

Genova. «La pandemia ha dimostrato come la regionalizzazione del SSN abbia impedito di affrontare in modo unitario l’emergenza sanitaria producendo scelte diversificate nelle strategie adottate, nell’u lizzo delle risorse erogate dal governo e ponendo le regioni in competizione tra loro per l’assunzione di personale, l’acquisto di Dip, materiali sanitari e vaccini. Tale situazione ha inciso negativamente su gestione e contenimento della pandemia, ma anche sulla capacità di rispondere agli ordinari bisogni sanitari con gravi ripercussioni sulla salute della popolazione. Si sono registrate molte criticità nelle regioni con maggiore privatizzazione dei servizi sanitari e/o in quelle più carenti di personale, di medicina territoriale e assistenza domiciliare. Nonostante dal 2019 esperti e politici si siano espressi in modo quasi corale sulla necessità di ripensare il SSN e di ristabilire criteri nazionali per garantire omogeneità ed equità a tutta la popolazione, per il terzo anno consecutivo si cerca di approvare il DL sull’Autonomia Differenziata collegandolo all’approvazione della Legge di Bilancio. Un tentativo che – a maggior ragione dopo due anni di emergenza non ancora superata-appare spudorata. La Legge sull’Autonomia deferenziata prevede l’attribuzione di completa autonomia legislativa alle regioni in molte materie, tra cui la sanità, e la facoltà di trattenere maggiori entrate fiscali sul territorio regionale senza che mai sia stata data un’esauriente informazione e si sia sviluppato un dibattito» – dichiara SOS Salute Pubblica Liguria.

