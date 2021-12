Arrestato dai carabinieri per estorsione e usura Emanuele Monachella, legato al clan Fiandaca

Genova. Prestava denaro a tasso di usura e minacciava le vittime. Per questo questa mattina le compagnie carabinieri di Sampierdarena e Novi Ligure hanno arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare Emanuele Monachella, 65 anni, già condannato in secondo grado per traffico di sostanze stupefacenti aggravato dalla cosiddetta “modalità mafiosa”, estorsioni continuate aggravate, associazione di tipo mafioso in quanto ritenuto esponente di spicco del clan Fiandaca-Emmanuello, interno a “Cosa Nostra” ed attivo nella provincia di Genova.

