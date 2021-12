Arrestato il “frenatore seriale” dei treni della Liguria e del Piemonte

Genova. Sono quasi un centinaio gli episodi dall’inizio dell’anno di cui cittadino bulgaro di 47 anni, in Italia senza fissa dimora, si è reso autore bloccando i treni durante la loro marcia attraverso l’azionamento del freno di emergenza che attivava tirando la maniglia presente ai lati delle carrozze. Sulla rete regionale ligure e anche su quella del basso Piemonte, l’uomo era oramai noto alla maggior parte dei capitreno che, vedendolo salire a bordo, avvisavano subito la polizia ferroviaria prima della ripartenza del treno. Il più delle volte però lo straniero passava inosservato e appena il convoglio prendeva velocità, entrava in azione bloccandone la marcia, talvolta anche dentro le gallerie. In diverse occasioni, ha attivato il freno in più carrozze dello stesso convoglio, determinando ritardi di oltre un’ora.

