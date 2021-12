Comunali Genova, scintille nel centrosinistra: Sansa vuole il candidato entro capodanno, il Pd pensa a fare “da solo”

Genova. Chi pensava che dopo l’esperienza traumatica delle regionali il centrosinistra (e in generale alla coalizione giallorossa) avesse imparato la lezione – ovvero che gli psicodrammi prolungati prima di arrivare a un candidato non portano a grandi risultati – si sbagliava. E’ vero che manca ancora qualche mese alla chiamata al voto per il Comune di Genova ma se il buongiorno si vede dal mattino il centrodestra può dormire sonni più che tranquilli.

