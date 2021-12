Covid, Coldiretti Liguria: «Chiusure e smart working cambiano la prospettiva di vita degli italiani»

Genova. «Il Covid-19 ha cambiato la vita e le abitudini di tutti gli italiani: anche se le misure di sicurezza stanno consentendo un graduale ritorno alla normalità, le passate chiusure e lo smart working hanno fatto cambiare le prospettive di vita e gli interessi di gran parte della popolazione. Più di un italiano su due (54%), infatti, dichiara che vorrebbe lasciare la città per andare a vivere in campagna, spinto dalla ricerca di una migliore qualità della vita, dalla paura della pandemia e dalla voglia di riscoprire il senso di comunità allentato dall’emergenza sanitaria». E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Notosondaggi in riferimento all’accordo con le parti sociali sul Protocollo nazionale con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore privato, proposto dal ministro del Lavoro Andrea Orlando.

