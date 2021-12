“Esperienze e riflessioni su integrazione, territorio e agricoltura nell’Imperiese”: convegno della Cooperativa Sociale Jobel

Imperia. La Cooperativa Sociale Jobel, all’interno del progetto F.O.R.M.A., Formazione Opportunità e Risorse per Migranti in Agricoltura, organizza il convegno “Esperienze e riflessioni su integrazione, territorio e agricoltura nell’Imperiese” venerdì 10 dicembre 2021, alle 10, alla Camera di Commercio Riviere di Liguria, nella Sala Multimediale, in via Tommaso Schiva 22 a Imperia.

