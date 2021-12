Italia e Francia unite nel soccorso in zona impervia, l’accordo tra Socalp e Secours en montagne

Ventimiglia. In Italia si chiama Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas), in Francia è Secours en montagne PGHM 06. Per entrambi la missione è la stessa: soccorrere le persone in ambiente impervio. Spesso accade che Cnsas e PGHM 06 si ritrovino per operazioni congiunte al confine. Ed è proprio in quest’ottica che si inserisce l’incontro avvenuto tra la stazione di Ventimiglia e i colleghi soccorritori francesi del PGHM06 basati a St. Sauveur de Tinée. «La nostra stazione ha competenza su tutta la linea di confine italo-francese dal mare sino ai versanti a nord confinanti col Piemonte – raccontano i soccorritori liguri -. In più occasioni, durante le emergenze, vi sono stati contatti a vario titolo con la Gendarmerie, grazie anche alla preziosa collaborazione del centro di cooperazione di polizia e dogana di Ventimiglia. Sia il CNSAS sia il PGHM sono le strutture deputate al soccorso degli infortunati in ambiente montano/ostile e condividendo potenziali spazi di intervento che potrebbero vedere coinvolte le suddette strutture, si è pensato di instaurare un rapporto di collaborazione non solo logistico ma che possa costituire sinergie estremamente efficaci in caso di intervento».

