Sanremo, a Palazzo Nota prosegue la rassegna “Il museo de Lo Studiolo”

Sanremo. Dopo la riuscita del primo incontro, la rassegna letteraria “Il museo de Lo Studiolo” prosegue venerdì 10 dicembre, alle 16, con la presentazione di un’altra novità libraria realizzata dalla casa editrice sanremese. Si tratta peraltro di un esordio, perché per la prima volta lo studioso e musicista matuziano Freddy Colt dà alle stampe un lavoro di tipo narrativo: si intitola “Il Principe di Castelbajardo” e lui si firma, in questo caso, Faris La Cola. L’opera è un racconto lungo, che viene presentato come “romanzetto storico” perché, pur nella brevità, racconta – in forma romanzata – una storia vera, ambientata a cavallo tra Otto e Novecento, e tra Bajardo e Sanremo.

... » Leggi tutto