Sciopero della scuola, Pastorino (Linea Condivisa): «Al fianco dei lavoratori per chiedere più risorse»

Genova. Il gruppo consiliare Linea Condivisa è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori che prenderanno parte allo sciopero generale, “Adesso basta la scuola si ribella”, indetto da Flc Cgil, Uil Scuola, Snals e Gilda, in programma venerdì 10 dicembre. La mobilitazione, che prevede un presidio in largo Lanfranco a Genova a partire dalle 9:30, è estesa a tutte le figure che ruotano in orbita scuola, dai dirigenti al personale docente, passando per quello tecnico e amministrativo, fino ad arrivare ai collaboratori scolastici e al personale educativo.

