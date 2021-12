Viadotto San Benigno, i primi risultati delle analisi sull’acciaio: “Non ci sono criticità statiche”

Genova. Non ci sono criticità statiche sul viadotto di San Benigno, il tratto di strada che congiunge l’Elicoidale e la Sopraelevata alla rampa di accesso al casello di Genova Ovest. È il primo responso “consolidato” delle analisi sull’acciaio della struttura condotte dai laboratori ingaggiati dal Rina dopo l’allarme scattato alla vigilia di Ognissanti, quando era stata disposta d’urgenza una limitazione precauzionale al traffico per via dell’ammaloramento superficiale riscontrato dai tecnici della ditta incaricata da Autostrade.

