Da Calizzano a Albisola, piantumato un ciliegio di 3 metri. Poggi: “Regalo per le scuole e la cittadinanza”

Albisola-Calizzano. Si chiama “Radici in Città” ed è il nuovo progetto dell’Assessorato alla Cultura di Albisola Superiore, dedicato in particolare ai più piccoli. In occasione delle festività natalizie e grazie alla preziosa donazione del Comune di Calizzano, un albero di ciliegio è stato piantumato in piazza Giulio II, in una delle aiuole accanto alla stazione ferroviaria. Si tratta di una essenza arborea alta circa 3 metri che andrà ad abbellire la piazza e i vicini scavi archeologici.

