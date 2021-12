Genova. Dopo il ricorso presentato al Tribunale del Lavoro di Genova, è attesa per il prossimo 17 febbraio l’udienza che entrerà nel merito della contestazione presentata dall’ingegnere Pier Francesco Scandura contro il Comune di Genova per la nomina di Energy Menager per l’amministrazione civica genovese.

... » Leggi tutto