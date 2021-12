No green pass, il cantante Povia diserta la piazza di Genova: “Sono positivo, ho il Covid”

Genova. Il cantante Giuseppe Povia si è ammalato di Covid. A riferirlo è stato lui stesso in un messaggio inviato agli organizzatori dell’evento contro il green pass in piazza della Vittoria dove era atteso oggi pomeriggio. “Sono positivo con carica bassa, sto bene”, ha riferito l’artista scusandosi per la sua assenza. “Lo abbiamo sentito, non era in formissima ma siamo tranquilli”, ha precisato una delle referenti di Giustizia sociale.

