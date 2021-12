Sanremo. La Polizia di Stato ha arrestato l’autore del tentato omicidio avvenuto la sera dello scorso 23 novembre in via Verdi a Sanremo. All’arresto di A.D.I., cinquantenne, hanno proceduto gli agenti della squadra mobile di Imperia, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Imperia su richiesta della locale Procura della Repubblica.

