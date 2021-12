Sestri Levante. La sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio e il consigliere allo Sport Gabriele Ovindo consegneranno il 23 dicembre una onorificenza ad Alberto Razzetti, manifestando il riconoscimento del Comune di Sestri Levante all’atleta sestrese per l’impegno profuso quotidianamente nella pratica sportiva e per i grandi successi conseguiti in ambito italiano e internazionale.

