Centro storico, la navetta elettrica gratuita costa al Comune 13 euro a passeggero

Genova. Il servizio navetta gratuito nel centro storico di Genova in 9 mesi di sperimentazione ha contato un totale di 8.573 passeggeri trasportati, una media di 31 al giorno, con un esborso complessivo da parte del Comune pari a 114.122,15 euro che si traduce in un costo medio di 13,31 euro a passeggero. Sono i dati riferiti in commissione municipale del Centro Est dal consigliere Andrea Massera di Genova che osa che ha presentato una mozione per chiedere l’immediata sospensione del servizio.

