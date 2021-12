Capodanno 2022? Bucci ha deciso: “Per il Comune nessuna festa in piazza, solo eventi on line”

Genova. Quella che fino a una settimana fa era “un orientamento di massima” si è trasformata in una certezza. D’altronde, con il probabile passaggio in “zona gialla” a partire dal 20 dicembre e per le successive due settimane, i genovesi avevano già capito che la città non festeggerà l’arrivo del 2022 con una grande festa in piazza. Lo ha ribadito e confermato, se mai ce ne fosse bisogno, il sindaco Marco Bucci questa mattina a margine di un convegno di Confindustria.

