Concessioni balneari marittime, assessore regionale Scajola: «Chiediamo confronto tecnico su eventuale disegno di legge»

Genova. L’assessore al Demanio Marittimo Marco Scajola ha preso parte oggi agli “Stati Generali del Turismo Balneare Ligure per la tutela del nostro futuro”, a cui hanno partecipato anche tutte le associazioni di categoria: «Abbiamo ribadito la vicinanza delle regioni al comparto dei balneari e come Regione Liguria – ha spiegato l’assessore Scajola – abbiamo scritto al Governo perché sia disponibile ad un confronto tecnico su un eventuale disegno di legge, da condividere con le regioni stesse e con le associazioni di categoria. Da parte nostra c’è grande disponibilità ma anche preoccupazione perché dal 9 novembre, data in cui è uscita la sentenza del Consiglio di Stato, non è stata presa alcuna decisione da parte del Governo per tutelare le nostre imprese, chiarendo quali saranno i prossimi passi. La nostra paura è quella di un’invasione delle nostre coste da parte delle multinazionali. Il Governo deve tracciare una strada che le regioni saranno pronte a condividere».

