Genova. Appuntamento venerdì 17 dicembre, alle 21.00 con uno spettacolo di danza, musiche e letture dal testo “Lettere da una tarantata” di Annabella Rossi nell’ex Abbazia di San Bernardino Salita di Carbonara. Il ricavato verrà utilizzato per borse lavoro a favore di donne sostenute dal Centro per non subire violenza.

