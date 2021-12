Savona. Controlli su 212 persone e 94 titolari di banchi per verificare il possesso della certificazione verde necessaria si sensi della vigente normativa per accedere alla manifestazione. Non è stata rilevata nessuna violazione. E’ questo il risultato dei controlli effettuati dagli agenti della polizia locale di Savona alla fiera di Santa Lucia.

