Il lavoro della web agency: di cosa si occupa?

Il mondo del web è sempre più complesso e strutturato, tanto da richiedere diverse figure ed esperti per riuscire ad occuparsi di un progetto online in modo corretto, al fine di farlo crescere e ottenere le dovute conversioni.

Proprio per questo motivo, data la complessità e le numerose figure che è necessario impiegare per la creazione di un progetto online, sono sempre più gli imprenditori e professionisti che si affidano al lavoro delle web agency.

Di cosa si occupa una web agency? Quali sono le sue principali caratteristiche e in che modo permette a un progetto online di strutturarsi e crescere al meglio. Lo vediamo insieme in questa guida dedicata.

Web Agency: che cosa fanno?

Le web agency o agenzie per il web sono specializzate principalmente nella creazione, strutturazione e monitoraggio di progetti online, mediante la realizzazione di siti web, blog o e-commerce e seguendo la giusta strategia di web marketing per l’aumento di visibilità e conversioni.

Un’agenzia per il web ben strutturata inizia il suo lavoro attraverso il confronto diretto con il cliente al fine di comprendere attentamente le sue esigenze specifiche. In questo modo il project manager che è colui che direziona e verifica il lavoro di tutto il team dell’agenzia, può strutturare un progetto idoneo alle necessità esposte da parte del cliente.

Una volta delineato il progetto, l’agenzia si occupa in primo piano della realizzazione di un’immagine online per il brand o professionista. Il primo passo, dunque, è la costruzione di un sito web, di un e-commerce o blog.

In base agli obiettivi e KPI segnalati dal cliente, la web agency struttura il sito, scegliendo anche il giusto hosting e dominio. Il sito web o e-commerce viene realizzato nel rispetto di alcuni criteri fondamentali quali la UX design, la UI e anche i criteri tecnici della SEO ossia dell’ottimizzazione del sito per i motori di ricerca.

La creazione del sito web è il primo passo per un progetto che porti il brand, professionista o scrittore a crearsi un’immagine online.

Le web agency promuovono il sito e incrementano il traffico

Una web agency non si occupa solo della realizzazione dell’e-commerce o del sito web, ma lavora anche all’incremento del traffico organico degli utenti seguendo le giuste strategie SEO e studiando un buon copywriting che li attiri e mantenga nel sito il più a lungo possibile.

Le strategie SEO di una web agency prevedono sia un lavoro on-site sia off-site.

Importante in queste fasi non solo avere un sito ben funzionale e ottimizzato, ma bisogna anche lavorare al content del sito web, cercando di studiare quali sono le migliori keyword e query dedicate nel settore d’appartenenza e quelle più indicate per portare utenti interessati in modo organico sulle pagine dell’e-commerce o sito.

Grazie alle giuste strategie SEO il sito inizia ad aumentare il suo traffico organico ma anche a crearsi un posizionamento corretto nel settore di riferimento aumentando la brand awareness.

Promozione sui social network e sui canali pubblicitari

Tra le attività di una web agency non manca la promozione sui social network e quella su canali pubblicitari specifici come Google Ads. Infatti, anche se si lavora per ottenere traffico organico, per ottenere la giusta crescita è necessario improntare anche una strategia di pubblicizzazione a pagamento.

Utilizzare le piattaforme per l’advertising sui social network e su Google offre la possibilità di ottenere il massimo in termini di promozione del brand e conversione degli utenti. Aumentando di conseguenza anche le possibilità di ottenere e aumentare i profitti derivanti dal proprio progetto online.

Grazie a un team coeso ed esperti in tutti questi settori le web agency sono una risorsa per creare e far crescere un progetto online.