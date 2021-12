Sanremo. Appuntamento per mercoledì 15 dicembre, alle 17,30, presso la Sala Roof 1 del Teatro Ariston di Sanremo, per la proiezione in anteprima del video “Il Tenco scivolato su di noi (graffiti dal 1974)” di Ersilia Ferrante per la regia di Riccardo Di Gerlando.

