Kimbo Metal, la nuova macchina a cialde per gustare a casa un caffè buono come quello del bar

Forte di un ruolo di primo piano nel panorama del caffè, Kimbo lancia sul mercato la nuova macchina a cialde Kimbo Metal: la soluzione per gustare a casa un caffè intenso e cremoso esattamente come al bar. La sintesi ideale tra innovazione e design raffinato.

Caratterizzata da un design molto compatto e di tendenza, Kimbo Metal è una macchina a cialde composta in misura prevalente da metallo. Si distingue per leggerezza, funzionalità e per essere al passo con i tempi, integrandosi perfettamente in ogni contesto domestico.

Dal punto di vista delle dimensioni, l’altezza è di 27 cm mentre la larghezza è di 15,5 cm. A differenza degli altri dispositivi disponibili sul mercato, Kimbo Metal dispone di una scocca in metallo e un serbatoio formato da una bottiglia di vetro elegante e facile da pulire, con una capienza fino a 700ml di acqua.

Alle dimensioni compatte corrisponde una potenza di 400w e un voltaggio di 2230v. Si tratta inoltre di un prodotto espressione della qualità costruttiva italiana, come rivela il logo Kimbo presente sul facing.

Per quello che riguarda le colorazioni, Kimbo Metal s’adatta perfettamente in ogni ambiente grazie a una completa palette cromatica: Rosso Ardore, Grigio Ardesia, Azzurro Marechiaro e Beige Deserto.

Quelle di Kimbo Metal sono prerogative che la rendono una risorsa fondamentale per quanti desiderano approfittare intensamente dell’esperienza del caffè, in ogni momento della giornata, senza rinunciare all’eleganza e al design. Un caffè pronto in pochi istanti, compatibile con cialde ese, per una perfetta resa in tazza.

Molti consumatori hanno già visto Kimbo Metal nell’ambito della nuova campagna televisiva incentrata sulle Cialde Compostabili Nuova Formula Bar “Una tazza di crema, Una tazza di Napoli”. Lo spot ha per protagonista l’affascinante attrice Serena Autieri, ambasciatrice Kimbo dal 2018, insieme a Gennaro Esposito, chef due stelle Michelin tra i massimi esponenti della cucina italiana. I due gustano i sapori unici delle nuove cialde Kimbo Espresso Napoletano Nuova Formula Bar, preparate ed esaltate con la nuova macchina Kimbo Metal.

Quanti sono interessati a Kimbo Metal, possono acquistarla negli store della Grande Distribuzione e prossimamente sull’e-shop Kimbo.it. È proposta a un prezzo di 129€, incluse 50 Cialde Compostabili Kimbo.