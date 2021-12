Mercato di corso Sardegna, il Civ: “Una Fiumara bis, le nostre attività saranno danneggiate”

Genova. Alla fine ne sono usciti tutti col sorriso. Tutti tranne loro, i negozianti del Civ di corso Sardegna. L’inaugurazione del nuovo mercato completamente riqualificato, sabato mattina, ha portato alla luce buona parte dei marchi che andranno a popolare gli spazi commerciali ancora vuoti, eccezion fatta per il supermercato Coop. Tra questi risaltano Kasanova, La Piadineria, Old Wild West, Pizzium. Ci sarà spazio per una gioielleria, una libreria, una palestra, un centro medico diagnostico, una clinica veterinaria e poi ancora ristoranti a tema internazionale (sushi, tacos, kebab) e uffici.

