Minacce al presidente Draghi su Telegram, “Ogni sera sotto il suo appartamento”

Genova. “Piena solidarietà al Presidente del Consiglio Mario Draghi, oggetto di minacce e attacchi sulla rete da parte di cittadini no vax e no green pass. E’ del tutto inaccettabile il clima di violenza a cui stiamo assistendo, con il moltiplicarsi di messaggi minatori che riguardano anche chi è impegnato senza sosta contro il Covid come i medici del nostro sistema sanitario, a cui tutti dobbiamo invece essere riconoscenti, oltre che i colleghi presidenti di Regione Bonaccini, De Luca, Fedriga”.

