Muzio e Mascia (FI): “Preservare l’unità centrodestra in Liguria in vista delle Comunali 2022”

Genova. “Lavorare per preservare e rafforzare l’unità del centrodestra anche in vista delle prossime scadenze elettorali è un obiettivo di fondamentale importanza politica e amministrativa, che non può essere sacrificato sull’altare di revanscismi e battaglie autoreferenziali che rischiano di produrre, quale unico risultato, quello di regalare alle sinistre Enti oggi governati dalla nostra coalizione”. E’ quanto scrivono, in una nota congiunta, i capigruppo di Forza Italia in Regione Liguria e Comune di Genova, Claudio Muzio e Mario Mascia.

