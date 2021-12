Bando società sportive, Arboscello (Pd): “Soddisfatto il 30% dei richiedenti, la giunta illude le persone”

Genova. “Non è possibile esultare per un bando che ha soddisfatto non più del 30% della platea dei richiedenti e che è stato chiuso dopo neanche 24 ore dall’apertura, dimostrando che la giunta ha di fatto sottostimato le reali necessità del settore. Quanto successo con questo bando è l’ennesima dimostrazione di come lavora questa giunta: creare aspettative nelle persone per poi deluderle al momento dei fatti e facendo passare per grandi successi, quelle che in realtà sono gravi carenze”.

... » Leggi tutto