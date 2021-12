Bando società sportive, gruppo PD: “Giunta fa passare per grandi successi quelle che in realtà sono gravi carenze”

Liguria. Il consigliere regionale Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interpellanza, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta per quale motivo non si è attivata per reperire ulteriori risorse da destinare al bando del 2021 a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche riaprendo, di conseguenza, la finestra temporale per la presentazione delle domande di contributo.

