Bonus taxi, Cavo e Berrino: “La proroga fino al 31 marzo 2022 ci sarà”

Genova. “Condividiamo appieno l’ordine del giorno votato oggi all’unanimità dal consiglio regionale in merito ad una misura su cui la Giunta regionale ha creduto molto e ha investito 3,4 milioni di euro interpretandola sempre con il massimo della flessibilità: l’iniziale platea di destinatari, aperta alle categorie fragili e con difficoltà di deambulazione, è stata estesa agli over 75 e la prima scadenza di validità delle card (da 250 euro l’una per un massimale…) fissata per l’estate scorsa è già stata prorogata una volta fino alla fine di questo 2021”.Così gli assessori ai Trasporti Gianni Berrino e alle Politiche Sociali Ilaria Cavo in merito alla misura ‘Bonus Taxi’ attivata nel 2020 in piena emergenza sanitaria.

