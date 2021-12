Calcio a 5, l’Airole supera la capolista Camporosso nel derby

Camporosso. Fantastico posticipo per l’Airole FC nella settima ed ultima giornata del girone d’andata del campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria. Nell’ultima gara dell’anno prima della sosta natalizia le viverne hanno infatti espugnato per 5-3 il difficile terreno del ‘Comunale’ di Camporosso nel derby contro i padroni di casa, primi in classifica, che vedeva contrapposte le due squadre che quest’anno disputano le proprie partite nel centro sportivo della Val Nervia.

