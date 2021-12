Casa del Soldato di Sturla: vigili del fuoco rinunciano, torna in pista il progetto della casa di quartiere

Genova. Il comando dei vigili del fuoco della Liguria ha rinunciato all’acquisizione della Casa del Soldato di Sturla, la palazzina razionalista degli anni 30 disegnata da Daneri e abbandonata al degrado oramai da tempo immemore, per la realizzazione di un distaccamento del levante. E per questo motivo torna in pista il progetto nato dal territorio di realizzare una casa di quartiere, con spazi dedicati ad attività sociali e associazioni del territorio.

