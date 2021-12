Con la moto da enduro per gli sterrati di Bajardo, il regolamento in discussione nel consiglio comunale

Bajardo. Il prossimo consiglio comunale è convocato per il prossimo venerdì 17 dicembre, alle 17.30 in municipio. Tra i punti all’ordine del giorno, oltre la definizione delle tariffe Imu e Irpef, la cessione di alcuni terreni di proprietà comunale, spicca la discussione del regolamento per il passaggio di moto da enduro in appositi sentieri del territorio baiocco. C’è poi anche la trattazione della gestione del frantoio comunale di via XX Settembre.

