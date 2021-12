“Lavanda della Riviera dei Fiori”, sette anni di progetto nel segno di tradizione e innovazione

Sanremo. Il progetto “Lavanda della Riviera dei Fiori” è nato nel 2014 da un’idea di Cesare Bollani per riportare in auge la coltivazione della Lavanda nei territori del Ponente Ligure. Questa coltura ha fatto parte delle tradizioni locali fino alla prima metà del XX secolo, dopodiché è stata progressivamente abbandonata. Il progetto è nato proprio per far sì che la lavanda potesse diventare un nuovo motore di sviluppo economico, agricolo, culturale e turistico per le attività del Ponente Ligure. Accanto a Bollani, fondamentale per lo sviluppo delle iniziative il ruolo di Franco Stalla, ibridatore e responsabile del settore varietale del progetto, e di Andrea Certo vivaista nonché presidente dell’associazione Produttori Lavanda della Riviera dei Fiori. Le diverse competenze dei tre soggetti capofila hanno creato le basi per una visione più ampia che è andata ulteriormente rafforzandosi e ampliandosi in questi sette anni. Il Territorio Il territorio all’interno del progetto Lavanda della Riviera dei Fiori è molto importante poiché è il punto di partenza di ogni iniziativa. Ad oggi sono 38 i Comuni che hanno scelto di aderire all’associazione, compresi nel triangolo che va da Ventimiglia a ovest, per spingersi fino a Verezzi ad est, con il vertice a Ormea, nella bassa Valle Tanaro, unendo tre province: Imperia, Savona, Cuneo. Solo nell’ultimo anno sono entrati nel progetto i Comuni di Diano Castello (IM), Rezzo (IM), Badalucco (IM), Loano (SV), Pietra Ligure (SV) e si preannunciano già altre “new entry” per i prossimi mesi del 2022 che andrebbero ad incrementare ulteriormente il numero di aderenti.

