Ex Ilva, la protesta della Fiom contro le “passerelle”: “Senza investimenti tra due anni qui sarà tutto chiuso”

Genova. Una protesta pacifica con cartelli e qualche fumogeno a pochi passi dalla scuola siderurgica dove l’ad di Acciaierie d’Italia Lucia Morselli è venuta a presentare un progetti di alternanza scuola lavoro. La Fiom dell’rsu di Cornigliano ha scelto però di non partecipare all’iniziativa per rimarcare che “Genova non ha bisogno in questo momento di passerelle qui servono risposte e investimenti” dice Armando Palombo che ha in mano il volantino distribuito appena distribuito che “sintetizza in sette punti quattro pagine di problemi che viviamo ogni giorno in questo stabilimento e chiediamo all’azienda e al governo di intervenire su questo”.

