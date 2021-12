Il sottosegretario Costa: “Al via i lavori del tavolo tecnico sulla cannabis terapeutica”

Liguria. “E’ un giorno molto importante per i pazienti che utilizzano farmaci a base di cannabis e le loro famiglie. Dopo anni in cui la questione è rimasta nel limbo delle intenzioni, ho voluto dare impulso ad un percorso di ascolto e di risposte, affrontando con un approccio graduale e sistematico una vicenda lunga e travagliata. E’ la dimostrazione dell’impegno di questo Governo per offrire a tutti i cittadini una sanità migliore in termini di equità e accessibilità”.

... » Leggi tutto