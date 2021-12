Nuova ordinanza per spostamenti transfrontalieri, i chiarimenti dell’onorevole Di Muro

Ventimiglia. «Voglio chiarire, viste le numerose richieste, il contenuto della nuova ordinanza del Ministro Speranza per gli aspetti che riguardano gli spostamenti transfrontalieri. Per quanto attiene i movimenti tra confini terrestri, la nuova ordinanza conferma le deroghe già vigenti, anzi, ne proroga l’efficacia fino al 31 gennaio. Le deroghe infatti prevedono che, a condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, le «restrizioni» (certificato e tampone negativo) non si applicano: a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore; a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza; a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (e in questo caso non si applica neppure l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form); in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (e in questo caso non si applica neppure l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form)».

