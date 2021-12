Nuova sede dei vigili del fuoco a levante: oltre alla Casa del Soldato spunta la caserma Mendoza

Genova. Non solo la Casa del Soldato ma anche un altro spazio per approntare una piattaforma logistica capace di coprire efficacemente tutto il levante genovese. Questo sarebbe l’assetto su cui si starebbe lavorando per arrivare alla costituzione dell’atteso Distaccamento Levante dei vigili del fuoco, capace di coprire con maggiore efficienza tutta quella parte di città che si trova al di là della Val Bisagno.

... » Leggi tutto