Patto per il lavoro e per il clima, Candia (lista Sansa): “Giunta regionale non convoca il tavolo”

Liguria. La giunta regionale non ha saputo dare una data sulla convocazione del tavolo per il Patto per il lavoro e per il clima, dimostrando ancora una volta disinteresse per un tema che potrebbe creare nuove opportunità lavorative, soprattutto per i giovani”. Così Selena Candia, consigliera regionale della Lista Sansa, dopo la risposta degli assessori Giampedrone e Berrino all’interrogazione presentata durante il consiglio regionale di ieri.

“I due assessori hanno dimostrato di trattare l’argomento in modo settoriale, senza guardare ad una strategia comune che permetta di creare un ambiente favorevole alla creazione di posti di lavoro ‘amici’ dell’ambiente – denuncia Candia – guardando fuori dai nostri confini regionali, la Regione Emilia Romagna ha definito un Patto per il Lavoro per il Clima già nel novembre del 2020, e il premier Draghi ha definito la ‘transizione ecologica’ una necessità. Ma a quanto pare, non in Liguria”.

La giunta regionale, va ricordato, aveva trasformato il Patto per il Lavoro in Patto per il Lavoro e per il Clima – per tenere conto sia dei temi occupazionali che di quelli ambientali – durante la seduta di Bilancio 2021, annunciando l’apertura del tavolo di confronto ormai un anno fa.

“Aprire questo tavolo di confronto sarà molto importante per riuscire a creare ‘green jobs’ partendo da alcuni settori strategici della nostra regione come la nautica, anche portuale, e l’hi-tech – spiega la consigliera della Lista Sansa – anche i sindacati si sono dichiarati favorevoli a partecipare al tavolo con il loro contributo, ma fino ad adesso non sono mai stati contattati dalla Regione”.

