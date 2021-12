Salute, Costa (Noi con l’Italia): «Al via i lavori del tavolo tecnico sulla cannabis terapeutica»

Genova. «E’ un giorno molto importante per i pazienti che utilizzano farmaci a base di cannabis e le loro famiglie. Dopo anni in cui la questione è rimasta nel limbo delle intenzioni, ho voluto dare impulso ad un percorso di ascolto e di risposte, affrontando con un approccio graduale e sistematico una vicenda lunga e travagliata. E’ la dimostrazione dell’impegno di questo Governo per offrire a tutti i cittadini una sanità migliore in termini di equità e accessibilità». È con queste parole che il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa (Noi con l’Italia) ha presentato l’insediamento, avvenuto ieri pomeriggio, del Tavolo Tecnico permanente che per la prima volta affronterà le tematiche in materia di cannabis ad uso medico, coinvolgendo le associazioni dei pazienti e i tecnici del Ministero.

