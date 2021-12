Sanremo, il consiglio comunale bipartisan contro i privati in Rivieracqua

Sanremo . Il consiglio comunale, con una presa di posizione bipartisan, dice “no” all’ingresso di privati in Rivieracqua. Secondo quanto fanno sapere dalla conferenza dei capigruppo «Alla luce delle recenti pronunce del Tribunale di Imperia attinenti alla sorte dei soggetti coinvolti nella gestione della transizione verso un servizio idrico integrato con tariffa d’ambito unica, di modo da assicurare un servizio efficiente e una rete rinnovata e adeguata, evidenzia come, rispetto allo scenario pregresso, non sia emersa la indispensabilità dell’ingresso di un socio privato per l’apporto di nuovi capitali alla società Rivieracqua».

... » Leggi tutto