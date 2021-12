Bordighera, il corpo di polizia municipale compie 10 anni: encomi ed elogi agli agenti durante la festa

Bordighera. Attivissimi durante l’emergenza Covid-19, quando si sono prodigati per aiutare la popolazione, soprattutto le persone sole in quarantena domiciliare perché colpite dal virus; sempre presenti in caso di emergenza, quando le intemperie mettono a dura prova la viabilità cittadina: gli agenti della polizia municipale di Bordighera si sono riuniti oggi presso il ristorante la Reserve per festeggiare i dieci anni del Corpo, la cui istituzione è stata messa nero su bianco dai commissari prefettizi nel 2011.

... » Leggi tutto