Ventimiglia. E’ di due persone rimaste intossicate in modo lieve il bilancio di un incendio divampato in serata in un’abitazione di via Sant’Anna a Ventimiglia. Stando alle prime informazioni, le fiamme si sarebbero propagate dal combustibile esterno a una stufa, che avrebbe preso fuoco. I due occupanti dell’alloggio hanno respirato le esalazioni, rimanendo intossicati.

... » Leggi tutto