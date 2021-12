Vallecrosia. Nell’ambito del calendario eventi comunali “Aspettando il Natale 2021”, venerdì 17 dicembre alle 17:30 nella sala polivalente del comune di Vallecrosia, in via C. Colombo solettone sud, verranno presentati dal professor Enrico Maria Ferrero il progetto multimediale “Lettere dal fronte” e il libro “La guerra di Dino lettera per lettera”.

... » Leggi tutto