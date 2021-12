Nessuno vuole le quote di Rt e così se le compra il direttore generale

Imperia. Il Comune di Taggia mette in vendita le proprie quote di Riviera Trasporti, nessuno le vuole e ad aggiudicarsele è il direttore generale dell’azienda pubblica: l’ingegner Sandro Corrado. Una questione risalente a due anni fa che è prontamente ritornata di attualità alla luce di alcune interpretazioni restrittive che vieterebbero l’affidamento diretto – in house providing – di un servizio pubblico locale a una società partecipata anche solo in parte da capitali privati.

... » Leggi tutto