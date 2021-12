Presidente Toti a Sanremo: «Il Ponente non ha bisogno di ulteriori misure restrittive»

Sanremo. «La zona rossa e la zona arancione valgono a livello regionale e la regione Liguria è lontana da quei numeri. Resta che la provincia di Imperia, soprattutto verso il confine di Ponente con la Francia, ovviamente risente delle altissime percentuali di contagio della Costa Azzurra e della Provenza e, come era già accaduto nel passato, ne paga le conseguenze più di altre zone della regione. Ma gli ospedali sono, rispetto ad altre ondate che abbiamo già vissuto in questo territorio, tutto sommato in una situazione di relativa tranquillità: le percentuali di occupazione dei posti letto a livello regionale restano molto al di sotto della soglia arancione, diciamo appena al di sopra della soglia gialla, quindi io direi che non corriamo particolari rischi». Lo ha detto il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti, giunto a Sanremo insieme all’assessore regionale Marco Scajola per incontrare fedelissimi e simpatizzanti presso il ristorante Strambò, in via del Castillo, a Sanremo.

... » Leggi tutto