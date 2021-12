Val Petronio, al via il bando di gara per la realizzazione del depuratore a ramaia

Sestri Levante. È stato pubblicato ieri il bando di gara per la realizzazione dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dei Comuni della Val Petronio – Sestri Levante, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese – dopo l’intenso lavoro svolto dall’amministrazione comunale di concerto con Città metropolitana Iren per portare modifiche migliorative al progetto preliminare in relazione ad aspetti quali la condotta a mare, la bonifica dell’intera area e il nuovo impianto polisportivo.

