Chiude il bar Hobbit, per anni rifugio dei migranti a Ventimiglia

Ventimiglia. Chiude le porte il “Bar Hobbit” di via Hanbury, a Ventimiglia. Per anni luogo di ritrovo e rifugio di centinaia di migranti, che da Delia Buonomo, titolare del locale meglio conosciuta come “Mamma Africa” hanno sempre trovato un sorriso e un pasto caldo.

Negli anni scorsi, per tenere aperto il bar era stato lanciato anche un crowdfunding sul web che aveva fatto il giro del mondo, raccogliendo decine di migliaia di euro.

