Con BordiChristmas baciata dal sole, il centro di Bordighera si trasforma in isola pedonale per lo shopping

Bordighera. Giornata di sole per l’evento BordiChristmas, la giornata commerciale organizzata da Confcommercio che ha trasformato il centro di Bordighera in una grande isola pedonale dedicata allo shopping e alla ricerca dei regali di Natale. Per tutta la giornata, oltre ai negozi presenti in città, si potranno fare acquisti nelle bancarelle di artigiani e nell’Isola del Gusto: uno spazio appositamente dedicato alle leccornie e ai prodotti d’eccellenza.

«Sarà l’occasione per fare e farsi regali di Natale di qualità, sostenendo così il commercio di prossimità, in grado sicuramente di offrire sempre maggiori garanzie di qualità e assistenza prima, durante e dopo la vendita. Un’occasione per fare festa insieme ai commercianti, presenza costante e anima di ogni centro cittadino», dichiara Confcommercio.

