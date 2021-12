Coronavirus, da domani Liguria in zona gialla. Presidente Toti: «Non bisogna drammatizzare, ma serve prudenza»

Genova. «Da domani la Liguria entra in zona gialla per la crescita dei principali indicatori della pandemia, un segnale da non sottovalutare, raccomando grande prudenza e attenzione. Di fatto a livello pratico cambia poco, bisogna però ritornare a un uso corretto della mascherina all’aperto e non dimenticare di lavare le mani frequentemente, oltre al distanziamento fisico». Lo dice il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti.

