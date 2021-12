Omicron fa paura, Governo pensa alla stretta: vaccino obbligatorio per chi lavora col pubblico e tamponi per tutti

Genova. In Italia sono salite a 84 le sequenze della variante Omicron analizzate e depositate nella piattaforma ICoGen, che riceve le segnalazioni della rete di oltre 70 laboratori regionali. Lo rende noto l’Istituto Superiore di Sanità: il dato è “in forte crescita rispetto alle 55 presenti ieri mattina”. Ed è per questo che Omicron inizia per davvero a fare paura: secondo gli esperti del comitato tecnico scientifico del governo, in pochi giorni questa variante potrebbe diventare dominante, allargando a dismisura le possibilità di contagio, anche per chi è vaccinato con due “sole” dosi.

... » Leggi tutto